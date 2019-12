Luísa Sobral com concerto esgotado no Fundão

Luísa Sobral encerra esta sexta-feira (22h30) a edição de 2019 do ciclo “Sons à Sexta”, n’A Moagem, no Fundão. O concerto já tem lotação esgotada.

A cantautora é uma das mais importantes representantes da nova geração de músicos portugueses e vai interpretar a solo alguns temas do último disco, bem como as canções mais marcantes da sua carreira. Presença assídua em diversos festivais de jazz nacionais e internacionais, a sua carreira começou aos 16 anos quando concorreu ao programa televisivo “Ídolos”, tendo de seguida mudado para os Estados Unidos da América onde estudou jazz na Berklee College of Music.

Editou “The Cherry on my Cake” (2011), “Theres a Flower in my Bedroom” (2013) e “Luísa” (2016). No ano seguinte compôs “Amar Pelos Dois”, o tema vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2017. O “Sons à Sexta” é organizado pelo município do Fundão com o apoio da rádio Antena 3.