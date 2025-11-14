CISE organiza Dia Aberto com lançamento de livro e visitas guiadas

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) vai promover um Dia Aberto com um programa que alia ciência, natureza e partilha de conhecimento. O destaque vai para o lançamento do livro “As Lagoas da Serra da Estrela”, que se realiza a 21 de novembro, pelas 18 horas. Para 22 de novembro estão agendadas atividades gratuitas e visitas guiadas aos espaços do centro.

O livro, editado pelo Município de Seia, resulta do trabalho de investigação desenvolvido pelo CISE sobre o «conjunto de lagoas e charcos naturais de montanha da Serra da Estrela, o mais importante e diversificado legado de sistemas aquáticos de origem glaciária existente em Portugal».

No dia 22, o programa prossegue com um percurso interpretativo pelas lagoas da Serra da Estrela, com ponto de encontro na Lagoa Comprida, às 09h30. O trajeto é de 5 quilómetros, de baixa dificuldade, permitindo aos participantes observar e interpretar a paisagem de algumas das lagoas retratadas na publicação.

Ao longo do dia, entre as 10h00 e as 18h00, o CISE abre as suas portas ao público com visitas guiadas gratuitas aos diferentes espaços expositivos, que decorrem às 11 horas, 14h30 e 16 horas. Pelas 15 horas realiza-se uma visita interpretativa ao Parque Verde do CISE, um espaço exterior com cerca de três hectares, onde é possível descobrir a diversidade de plantas e animais que caracterizam este ambiente de montanha.