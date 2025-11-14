Gouveia é palco do documentário de Luís Franco Bastos “Tó Madeira: em busca de uma lenda”

O humorista Luís Franco Bastos lançou o documentário “Tó Madeira: em busca de uma lenda”, gravado em Gouveia, no qual procura «perceber quem era o icónico jogador do Clube Desportivo de Gouveia, nos anos de 2001/2002». A procura por “Tó Madeira” surgiu a partir da «prestação que o jogador tinha, na época, no videojogo Championship Manager».

O jogo virtual em questão foi criado em 1992 e permitia aos utilizadores criarem a sua própria equipa de futebol com jogadores reais e as suas características na modalidade. Os organizadores sublinham que, na altura, este videojogo era uma «verdadeira tendência entre os jovens portugueses que ambicionavam conquistar títulos virtuais com a sua equipa de sonho».

Na época 2001/2002, o jogador Tó Madeira, no videojogo, pertencia ao Clube Desportivo de Gouveia e reunia todas as qualidades procuradas num avançado: «um goleador, contratação certeira, sinónimo de golo, um autêntico ‘cheat code’ conhecido por todo o mundo», descreve Luís Franco Bastos. Descobriu-se, enfim, que o famoso jogador online era somente um perfil criado pelo próprio António Lopes Madeira, que afinal não pertencia à equipa do CD Gouveia.

Assim, o humorista Luís Franco Bastos, durante dois anos, procurou saber se “Tó Madeira” chegou realmente a pisar os relvados na vida real. E por fim surgiu o documentário “Tó Madeira: em busca de uma lenda”, que estreou no dia 3 de novembro.