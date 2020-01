Câmara de Belmonte instala desfibrilhadores nos pavilhões gimnodesportivos

A Câmara de Belmonte instalou desfibrilhadores externos nos pavilhões gimnodesportivos da sede do concelho e de Caria.

Os equipamentos incorporam monitorização remota 24 horas por dia, teleassistência com a Cruz Vermelha Portuguesa e chamada automática para os serviços de emergência, adianta o município em comunicado. A iniciativa surge «da preocupação» da autarquia com a saúde dos munícipes que frequentam as suas instalações e visa aumentar a probabilidade de sobrevivência em caso de paragem cardiorrespiratória. Para a correta utilização dos equipamentos, dez funcionários do município frequentaram cursos de formação ministrados por entidades especializadas e certificadas para a área da Desfibrilhação Automática Externa. «Com a utilização de desfibrilhadores automáticos externos a possibilidade de sobrevivência é tanto maior quanto menor for o tempo decorrido entre a fibrilação e desfibrilhação, daí a importância de implementação deste programa», sublinha a Câmara.