Ovo de Colombo: Capitão Fausto

Tomás Wallenstein (voz, guitarra, piano), Manuel Palha (guitarra, piano), Francisco Ferreira (teclados), Domingos Coimbra (baixo) e Salvador Seabra (bateria) são os cinco elementos que compõem o grupo lisboeta Capitão Fausto.

Em 2011 marcaram a sua presença com o lançamento do primeiro disco “Gazela” e, ao longo de uma década, conquistaram o público, atuando um pouco por todo o país. Influenciada por lendas musicais como Jimi Hendrix, Arctic Monkeys, The Doors, entre outros, os Capitão Fausto são hoje uma das bandas portuguesas mais influentes do momento com um estilo musical que tem sido reinventado a cada projeto.

O quarto e mais recente álbum “A Invenção do Dia Claro” foi gravado nos Red Bull Studios, em São Paulo (Brasil). A banda regressa aos palcos em 2020 para apresentar os resultados desta incrível experiência, tendo concertos agendados em muitas cidades, incluindo a Guarda. O grupo atuará no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda no dia 30 deste mês.

Joana Rebelo