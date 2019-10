Bombeiros de Celorico da Beira esclarecem que apoios da Câmara «não são de agora»

A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira esclarece que «há anos» que o município paga «todos os seguros das viaturas» da corporação, «não sendo um apoio só de agora».

Em nota enviada a O INTERIOR, a direção, assembleia-geral, conselho fiscal e comando reagem à notícia publicada na edição de 19 de setembro, a propósito dos apoios concedidos pela Câmara de Celorico da Beira à Associação Humanitária, no valor anual de 24 mil euros para pagamento de seguros das viaturas, e de um subsídio mensal de 1.000 euros. Segundo os dirigentes dos voluntários, este apoio de mil euros tem como «contrapartida serviços efetuados por esta Associação ao município, conforme dito protocolo celebrado». Além do mais, a direção presidida por Frederico Sena recorda que no protocolo celebrado a 23/05/2004 «já existia compromisso de pagamento de seguros das viaturas desta instituição, bem como um subsídio até 2.500 euros mensais, que, por incumprimento reiterado do município, denunciado por este em 21 de janeiro do corrente ano, deu origem ao novo protocolo». A Associação Humanitária reitera que «sempre mantivemos, mantemos e manteremos, toda a colaboração com o município de Celorico da Beira e com todos os celoricenses, numa relação saudável e próspera para com a edilidade e para com o nosso concelho».