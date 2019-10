Reabilitação do túnel rodoviário a concurso por 400 mil euros

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai reabilitar o túnel rodoviário da ER 338, no concelho de Manteigas, tendo lançado recentemente o respetivo concurso público com um valor base de 400 mil euros.

A empreitada consistirá no reforço estrutural do túnel situado ao quilómetro 31,9 daquela que é a principal via do maciço central da Serra da Estrela. Segundo a empresa, o objetivo é reparar «as patologias identificadas nas paredes interiores da estrutura, nas zonas de entrada e saída, bem como ao nível do pavimento, por forma a garantir reposição das condições de circulação rodoviária». A IP acrescenta que este pequeno túnel, que proporciona uma das imagens icónicas da Serra da Estrela, foi escavado em maciço rochoso e localiza-se a uma altitude entre os 1.650 e 1.700 metros, numa zona sujeita a grandes amplitudes térmicas e a sazonais ciclos de gelo e degelo. Entre os trabalhos previstos está a colocação de uma malha e de uma rede de alta resistência para sustentar blocos de pedras, bem como a reabilitação do sistema de drenagem e fresagem e aplicação de pavimento com dupla camada de desgaste e com «as características técnicas adequadas às condições, geográficas e climatéricas» da via.