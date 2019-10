“Delicadeva” é o título da exposição de desenhos que Eva Leporino tem patente no café-concerto do TMG até dia 10.

Natural da Guarda, e com 12 anos, a autora – cujo nome verdadeiro é Eva dos Prazeres – afirma-se «a mais jovem ilustradora da cidade». Já realizou exposições na Escola Secundária Frei Heitor Pintor, na Covilhã, e na Escola de Santa Clara, na Guarda.