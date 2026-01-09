Banda da EPSE dá concerto de Ano Novo na Casa da Cultura de Seia

A banda da Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE) sobe ao palco do Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia esta sexta-feira (21 horas) para o já habitual concerto de Ano Novo.

O espetáculo marca simbolicamente o arranque do ano cultural na cidade serrana com a atuação dos alunos da EPSE, sediada em Seia. O concerto contempla um programa diversificado, pensado para todos os públicos, «num momento de partilha artística e valorização do ensino profissional ligado às artes», adianta a autarquia.