SenaTuna promove III Encontro “Pedro Levita” hoje em Seia

A Associação SenaTuna, a Tuna Mista da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) de Seia, promove esta sexta-feira a terceira edição do Encontro “Pedro Levita”, uma iniciativa dedicada à tradição académica e ao convívio entre tunas.

A atividade presta homenagem a Pedro Levita, fundador da SenaTuna, falecido em 2018, e já é uma referência no calendário académico da ESTH e do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). O programa tem início às 14h30, com a receção das tunas convidadas no Pavilhão Gimnodesportivo de Seia. Participam a ESARTuna – Tuna Mista da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, a Copituna D’Oppidana – Tuna Académica da Guarda|IPG, a Tuna “Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus” (UBI) e a Tuna Mista do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – TMISCAC, além da tuna anfitriã. Pelas 16 horas, o mercado municipal vai acolher as atuações das tunas académicas convidadas. A partir das 18 horas, a animação estende-se às ruas da cidade com o tradicional “Passa Calles”, seguindo-se o jantar de confraternização no Bar do Rancho Folclórico de Seia.