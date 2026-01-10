Concerto de Ano Novo hoje no TMG

Do repertório vão constar as “Valsas e Polkas” de Johann Strauss II (1825-1899), incluindo a divertida “Tritsch-Tratsch-Polka”, a graciosa “Pizzicato-Polka”, a majestosa “Kaiser-Walzer” (Valsa do Imperador), e a melódica “An der schönen blauen Donau” (Danúbio Azul). São valsas vienenses «emblemáticas e inconfundíveis polkas, que vão conduzir o público por melodias envolventes e ritmos cheios de vivacidade», adianta o maestro. Osvaldo Ferreira garante que orquestra já experienciou «tocar outros reportórios, mas as pessoas, de facto, querem ouvir as valsas e as polkas devido ao seu sentido rítmico». A primeira atuação de Ano Novo da Orquestra Filarmónica Portuguesa realizou-se no domingo, no Europarque de Santa Maria da Feira, para 1.500 pessoas, e «foi um sucesso, modéstia à parte», refere o maestro.
Quanto à atuação na cidade mais alta, o também diretor musical do espetáculo espera ter «a sala cheia, à semelhança dos anos anteriores». Alem disso, Osvaldo Ferreira levanta o véu e desvenda que estão preparadas «surpresas lúdicas e divertidas para fazer com o público, uma vez que também queremos as pessoas com boa disposição». Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP) é atualmente considerada como uma das melhores orquestras sinfónicas nacionais. Com direção artística do maestro Osvaldo Ferreira, já se apresentou em praticamente todo o território nacional, interpretando algumas das mais importantes obras do repertório sinfónico e acompanhando grandes solistas internacionais.
A OFP tem também apoiado jovens solistas nacionais e já encomendou e estreou 15 obras de autores nacionais e internacionais, nomeadamente Ana Seara, Anne Vitorino d’Almeida, Fátima Fonte, Ana Ataíde Magalhães, Camila Salomé Menino e Sara Ross. O seu projeto é apoiado pela Direção-Geral das Artes e por fundos da Europa Criativa, da União Europeia, tendo ficado classificada em primeiro lugar entre as orquestras europeias que se candidataram ao projeto.
Concerto de Ano Novo hoje no TMG
Na tarde do próximo sábado, a partir das 17 horas, o grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai receber a Orquestra Filarmónica Portuguesa para o tradicional concerto de Ano Novo, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira.
Do repertório vão constar as “Valsas e Polkas” de Johann Strauss II (1825-1899), incluindo a divertida “Tritsch-Tratsch-Polka”, a graciosa “Pizzicato-Polka”, a majestosa “Kaiser-Walzer” (Valsa do Imperador), e a melódica “An der schönen blauen Donau” (Danúbio Azul). São valsas vienenses «emblemáticas e inconfundíveis polkas, que vão conduzir o público por melodias envolventes e ritmos cheios de vivacidade», adianta o maestro. Osvaldo Ferreira garante que orquestra já experienciou «tocar outros reportórios, mas as pessoas, de facto, querem ouvir as valsas e as polkas devido ao seu sentido rítmico». A primeira atuação de Ano Novo da Orquestra Filarmónica Portuguesa realizou-se no domingo, no Europarque de Santa Maria da Feira, para 1.500 pessoas, e «foi um sucesso, modéstia à parte», refere o maestro.
Deixe comentário