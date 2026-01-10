Orquestra Sem Fronteiras revisita Mozart no concerto de Ano Novo no TMC~

Mozart é o convidado da Orquestra Sem Fronteiras (OSF) para o concerto de Ano Novo no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) este sábado (21h30).

Intitulado “Espírito Mozart!”, o recital é inteiramente dedicado à juventude e a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), com uma Abertura, uma Sinfonia e um Concerto para solista, liderados por Pedro Lopes, um dos mais talentosos jovens violinistas nacionais, cuja dedicação ao compositor de Salzburgo (Áustria) é ímpar. Este concerto será também a oportunidade para escutar uma rara Abertura escrita por Mozart aos 18 anos, assim como a magnífica sinfonia em Lá maior, composta com 17 anos apenas. Fundada e dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, a OSF é uma associação cultural sem fins lucrativos, sediada em Idanha-a-Nova, que se dedica a promover a cultura musical no interior de Portugal, combatendo as desigualdades geográficas e apoiando jovens talentos. Tem-se dedicado a criar oportunidades para músicos jovens através de concertos, formação profissional remunerada e projetos sociais, com o objetivo «de fortalecer o ecossistema cultural e social do país». Desde a sua fundação em 2019, a Orquestra Sem Fronteiras recebeu o estatuto de utilidade pública cultural e já venceu importantes prémios, como o Prémio Carlos Magno para a Juventude, em 2022, tendo atuado nas principais salas nacionais e também em palcos de vilas e aldeias do interior do país.