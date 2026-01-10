José Carvalho reconduzido diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque

Esta sexta-feira à tarde, José Carvalho foi reconduzido como diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, para o segundo mandato.

Do trabalho feito até agora, o professor destacou a «digitalização de processos pedagógicos e administrativos, desburocratização e a promoção da modernização pedagógica». Para os próximos quatro anos, José Carvalho, entre outras coisas, tem o foco na «modernização do edificado, que é uma prioridade».

Da equipa de José Carvalho fazem parte Francisco Barros (vice-presidente), e as adjuntas da direção Célia Garcia, Cláudia Gama e Nélia Carrilho.