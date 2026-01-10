Cultura

Daniel Lucas tomou posse enquanto presidente do Centro Cultural da Guarda

10 Janeiro, 2026
Sofia Pereira

Daniel Lucas tomou posse esta sexta-feira à noite como presidente da direção do Centro Cultural da Guarda que iniciou agora o primeiro mandato frente coletividade, sucedendo a Albino Bárbara que fez parte da direção da instituição por 20 anos.

