Concerto de Reis celebra tradição no Centro Cultural de Celorico da Beira

O Centro Cultural de Celorico da Beira recebe no sábado (15 horas) um Concerto de Reis.

Com entrada livre, o espetáculo reúne vários grupos do concelho, que irão interpretar temas e canções próprias desta época, promovendo a cultura popular e a sua transmissão às novas gerações. Participam o Grupo de Amigos da Farra, Grupo Coral de Santa Maria, Grupo Coral de São Pedro, Os Bazófias, Forno Musical e o Grupo de Cantares da Universidade Sénior de Celorico da Beira. Durante a atividade serão também anunciados os vencedores da V Rota dos Presépios das Freguesias. Organizada pelo município, a iniciativa termina com a partilha de bolo-rei entre os participantes.