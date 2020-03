Aberta fase de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo de Seia

A Câmara de Seia anunciou que aceita, até ao final do mês, propostas para o Orçamento Participativo de 2021, que tem uma dotação financeira de 125 mil euros.

Segundo a autarquia, podem participar neste mecanismo de democracia participativa e voluntária todos os cidadãos com mais de 18 anos, com residência no concelho serrano. As propostas à quinta edição do Orçamento Participativo têm de ser submetidas a título individual, na site www.seiaparticipa.pt, e ser enquadráveis nas competências e atribuições da autarquia, com um prazo de execução máximo de um ano.

A votação das propostas acontecerá de 15 a 26 de junho e a divulgação pública dos projetos vencedores acontecerá no feriado municipal de Seia, a 3 de julho.