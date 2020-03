Seia: Escola de Desporto Carlos Franco recebe prémio de Ética Desportiva

A Escola de Desporto Carlos Franco, em Seia, recebeu esta terça-feira o troféu de Ética Desportiva atribuído pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude e Instituto Português do Desporto e Juventude.

O galardão foi entregue no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto e destina-se a reconhecer «as boas práticas de conduta e a defesa de valores éticos» no desporto. Esta foi a «primeira equipa do distrito da Guarda a ser agraciada com este prémio», segundo a autarquia de Seia.