Três hotéis da região premiados no guia Boa Cama Boa Mesa

O conceituado guia elaborado pelo jornal “Expresso”, que se tornou símbolo de garantia de qualidade, tem na edição deste ano três unidades hoteleiras da região.

As Casas do Côro, em Marialva, na Mêda receberam o galardão Chave de Ouro, assim como o H2otel Congress & Medical Spa, em Unhais da Serra (Covilhã), que é distinguido pelo 11º ano consecutivo. Esta é a segunda distinção mais elevada dos prémios dirigidos à indústria hoteleira. Além destes, a Casa de São Lourenço – Burel Panorama Hotel, em Manteigas foi distinguido com o galardão Chave de Prata.

Este ano foram entregues 62 prémios divididos nas categorias “Boa Cama” e “Boa Mesa”. A cerimónia decorreu esta terça-feira, em Paço de Arcos. O guia de 2020 estará à venda a partir deste sábado, com um preço de 14,90 euros.