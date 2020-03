Karate: 45 pódios para clubes da região no torneio das Amendoeiras em Flor

Cerca de 150 atletas de vários clubes do país participaram no sábado, em Vila Nova de Foz Côa, no XIº Torneio de Karate das Amendoeiras em Flor, que envolveu praticantes dos diferentes escalões etários.

A Academia Egitaniense de Karate Shotokan (AEKS) foi um dos representantes da região e arrecadou dez medalhas, com destaque para os primeiros lugares de Gonçalo Guerra (kata juvenil), Íris Fonseca (kata cadete) e Rosa Jerónimo (kata veterano). Por sua vez, a Associação Karate Shotokan da Guarda e de Trancoso, que participou com 16 karatecas, obteve 14 medalhas em vários escalões (os nomes dos vencedores não foram revelados) e a União de Karate Shotokan das Beiras (UKSB) conseguiu 21. Só o Centro Bushido da Guarda alcançou 14 medalhas, merecendo realce os primeiros lugares de José Barreiros (kata), Luísa Frutuoso (kata e kumite), Iris Ferreira (kata), David Fonseca (kata) e João Ferreira (kata e kumite).