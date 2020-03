Ricardo Teodósio terceiro no arranque do Nacional de Ralis

Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) venceu o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova de abertura do Nacional que decorreu na sexta-feira e sábado e que o campeão em título Ricardo Teodósio (Skoda Fabia Evo R5) – na foto – terminou na terceira posição.

O piloto da ARC Sport, de Aguiar da Beira, perdeu o segundo lugar para Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) na derradeira especial da prova, em Luilhas, e fechou o pódio a 1m30s5’ do vencedor. «Fui eu que falhei! Tentei tudo, mas não foi possível. Precisava de ter testado na chuva, e com estas condições foi preferível trazer o carro intacto até ao fim, sem arriscar sequer lutar pelo segundo lugar. Penso que se não tivesse chegado a chuva e o nevoeiro, as coisas poderiam ter sido diferentes», desabafou Ricardo Teodósio no final. Também da ARC Sport, Miguel Correia (Skoda Fabia R5) terminou no quinto lugar e Paulo Neto (Skoda Fabia R5) foi obrigado a desistir devido a dois furos já na reta final do rali minhoto. O rali ficou ainda marcado pelo despiste do campeão mundial em título, Otto Tanak (Hyundai i20), que competiu extra classificação e veio às Serras de Fafe preparar-se para a próxima ronda do Mundial, no México. Por cá, o rali que se segue corre-se de 27 a 29 de março, nos Açores.