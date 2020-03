Quinta pessoa infetada com coronavírus em Portugal deu uma masterclass na EPABI (Covilhã) na semana passada

Um professor de música que orientou uma masterclass na EPABI – Escola Profissional de Artes da Beira Interior, na Covilhã, na semana passada é a quinta pessoa infetada pelo Covid-19 em Portugal.

Esta manhã, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou que o quinto caso de infeção pelo novo coronavírus é o de homem, de 44 anos, que veio de Itália e está no Centro Hospitalar Universitário de S. João. Segundo o documento, a «situação clínica está estável». Trata-se de um músico e docente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, que em fevereiro participou numa masterclass em Bergamo, na região da Lombardia, uma das zonas mais afetadas de Itália.

Segundo o “Jornal de Notícias”, a ESMAE já adotou os procedimentos necessários, nomeadamente «medidas de isolamento social» a «algumas dezenas» de pessoas com as quais o doente teve contacto. João Rocha, presidente do Instituto Politécnico do Porto, fala também na hipótese da escola encerrar.

Por cá, a EPABI também já tomou as precauções recomendadas pela DGS. O diretor da escola disse à Rádio Cova da Beira que os alunos que frequentaram a masterclass em causa estão «de quarentena nos próximos 14 dias, e entretanto, alguns pais, por precaução decidiram retirar as crianças da escola».