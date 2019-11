26 operacionais procuram homem desaparecido desde ontem em Maçal do Chão

Um homem com «47 ou 48 anos» e que sofre de «perturbações mentais» está desaparecido em Maçal do Chão, no concelho de Celorico da Beira, tendo as autoridades encetados buscas para o encontrar.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem está desaparecido desde as 18 horas de segunda-feira. As operações envolvem atualmente 26 elementos e onze viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira e da GNR, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.