Acácio Pereira reeleito presidente do SCIF-SEF

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) elegeram na semana passada os novos dirigentes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF-SEF).

Acácio Pereira foi eleito presidente deste sindicato pela quarta vez, mas já anunciou que este será o seu último mandato. O responsável frisou que «todos sabem que na nossa ação sindical colocámos sempre à frente de tudo a segurança nacional, o projeto europeu e a proteção das vítimas. E sabem também que isso nunca nos impediu de ser eficientes, e de conseguir grandes ganhos de causa, na defesa dos interesses profissionais dos inspetores e dos seus direitos». O dirigente reconheceu ainda a lista adversária nestas eleições e rematou dizendo que «é possível ser bom sindicalista e defender o bem comum. Os inspetores do SEF já o provaram, são reconhecidos e elogiados por isso». Recorde-se que Acácio Pereira é colaborador de O INTERIOR.