Governo quer eletrificar Linha do Douro até Barca d’Alva

O ministro das Infraestruturas garantiu, na terça-feira, que o Governo pretende eletrificar «a linha toda» do Douro até ao Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e depois Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo).

Miguel Pinto Luz falava no Peso da Régua para assinalar o arranque da obra de eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua, adjudicada por 110 milhões de euros e tem um prazo de execução de três anos. Entre obra e estudos, o investimento global na modernização da Linha do Douro é de 460 milhões de euros, desde Caíde até Barca d’Alva.

«Hoje também ficou claro que as prioridades do Governo não ficam por aqui e temos que chegar ao Pocinho e a seguir Barca d’Alva. E por isso a linha tem que ser toda eletrificada e tem que ser toda capacitada no sentido de dar a esta região uma justiça territorial que já lhe era devida», sublinhou o governante.

Questionado sobre a reativação da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d’Alva, troço encerrado desde 1988, Miguel Pinto Luz reforçou que as prioridades «são claras»: «Nós queremos eletrificar a linha toda», reforçou, adiantado que esse troço tem que ter «uma dimensão mais cultural, mais turística, onde se tem que tirar partido também dos recursos endógenos e tem que envolver autarquias, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as entidades de turismo».