Quartel das Esquadras de Almeida a concurso no Programa REVIVE

Já está a decorrer, até 27 de dezembro, o concurso público para a reabilitação e concessão do antigo Quartel das Esquadras, em Almeida, como estabelecimento turístico. O procedimento foi lançado pelo Turismo de Portugal, no âmbito da segunda fase do Programa REVIVE.

«A transformação do Quartel das Esquadras num ativo turístico contribuirá para reforçar a atratividade do concelho de Almeida e para dinamizar a economia do interior do país», realçam os promotores. Os interessados têm até 27 de dezembro para apresentar propostas, sendo que o objetivo é concessionar por 50 anos o imóvel, classificado como Monumento Nacional, a troco de uma renda anual mínima de 8.579 euros. Integrado na praça-forte seiscentista de Almeida, o Quartel das Esquadras foi edificado no centro da vila entre 1736 e 1750, tendo acolhido tropas de infantaria. Num dos topos ostenta o brasão real. Tem planta retangular longa e estreita, com dois pisos, composta pela justaposição de casernas transversais intercomunicantes, abobadadas e equipadas com lareira. O acesso ao segundo piso é facilitado por uma varanda contínua sustentada por arcaria. A escadaria externa, com três lanços de degraus, implanta-se nos topos.

A integração deste edifício no programa REVIVE resulta da iniciativa conjunta dos Ministérios da Economia e da Coesão Territorial, da Cultura, Juventude e Desporto e das Finanças, com a coordenação do Turismo de Portugal e a colaboração do município de Almeida. O Quartel das Esquadras é um dos 16 imóveis inscritos na segunda fase do REVIVE, que integra atualmente 65 edifícios históricos por todo o país. O programa tem por principal objetivo «recuperar e valorizar património público devoluto e reforçar a atratividade dos destinos regionais», contribuindo para «o seu aproveitamento económico e para a criação de riqueza e postos de trabalho para a região», recorda o Turismo de Portugal numa nota enviada a O INTERIOR.