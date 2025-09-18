Exposição fotográfica da Afrotela na Biblioteca Central da UBI

A Biblioteca Central da Universidade da Beira Interior (UBI) tem patente a exposição “Mulheres africanas muçulmanas: as suas lutas, beleza, espiritualidade, expressões culturais e resistência”.

Disponível até 10 de outubro, a mostra fotográfica da autoria do Afrotela, uma plataforma cultural que atua entre Angola, Portugal e a diáspora africana, e inclui ainda trabalhos de artistas internacionais da Arábia Saudita, Egito, Senegal e Nigéria. Através de imagens, sons, têxteis e testemunhos, a exposição convida à reflexão sobre temas como a mutilação genital feminina, o papel da mulher na espiritualidade e na cultura islâmica africana, e as múltiplas formas de resistência e afirmação.

Já o Clube de Leitura “Dois Pares e Meio de Asas” regressa no dia 25 com o romance da francesa Valérie Perrin “A breve vida das flores”. A sessão tem início pelas 18h30, no auditório da biblioteca. O Clube de Leitura é um espaço aberto à comunidade académica e ao público em geral, com o objetivo de promover a partilha de leituras e o diálogo em torno de obras literárias marcantes. A sessão é aberta a todos os interessados.