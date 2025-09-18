GNR identifica dois homens por abandono e maus-tratos a animais de companhia no Fundão

A GNR identificou dois homens de 29 e 33 anos, no Fundão, pela prática de crimes de abandono e maus-tratos a animais de companhia.

Os suspeitos foram localizados na passada sexta-feira na sequência de uma denúncia que reportava o abandono de vários animais de companhia na via pública. «De imediato, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram a presença de canídeos recém-nascidos em condições que colocavam em risco a sua sobrevivência, num espaço ermo, na cidade do Fundão», adianta o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

Os dois homens foram identificados por elementos do posto territorial do Fundão, que também verificaram que os animais estavam «presos e acorrentados, sem acesso a água ou alimentação». Os animais foram recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão, onde receberam os devidos cuidados veterinários e sanitários, encontrando-se atualmente disponíveis para adoção responsável.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão. A GNR recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.