ADEP organiza III Torneio de Futsal Vila Madeiro em Penamacor

A ADEP – Associação Desportiva Penamacorense organiza, no sábado, a terceira edição do Torneio de Futsal Vila Madeiro. A competição vai decorrer das 10 às 19 horas, no pavilhão gimnodesportivo da vila, com a participação da equipa anfitriã, do Grupo Desportivo de Sameiro, da ADRC Aguiar da Beira e do Sport Lisboa e Águias do Dominguiso.

Além de contribuir para dinamizar a modalidade no concelho, a ADEP vai aproveitar o torneio para apresentar oficialmente a sua equipa de futsal aos adeptos, ao mesmo tempo que prepara a nova época desportiva. Apoiado pelo município, o torneio assume-se também como uma forma de promover Penamacor no panorama desportivo regional.