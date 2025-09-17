Pinhelenses somam mais um ponto no Nacional da IIª Divisão

A equipa feminina de futsal de Os Pinhelenses empatou 1-1, no pavilhão do Viseu 2001, na segunda jornada do Nacional da IIª Divisão, numa partida disputada no sábado.

O encontro foi equilibrado, apesar das visitantes terem jogado em inferioridade numérica durante dois minutos no primeiro tempo devido à expulsão, aos 11’, da guarda-redes Hermínia Ribeiro, que viu o cartão vermelho direto. Aos 14’, já com cinco atletas na quadra, a formação de Pinhel sofreu um golo, por Andreia Almeida, e foi para o intervalo a perder. No segundo tempo, as comandadas de Vítor Espinhaço reagiram e procuraram dar a volta ao resultado, tendo conseguido empatar aos 29’, quando Helena Saraiva converteu uma grande penalidade. A igualdade manteve-se inalterada até ao final do jogo e garantiu às pinhelenses o segundo ponto do campeonato e o terceiro lugar da Zona Norte, que é liderada pelo Braga com 6 pontos. O Gondomar, quarto classificado, é o adversário deste sábado (18 horas), no pavilhão multiusos da “cidade-falcão”.

Entretanto, já foi sorteada a primeira eliminatória da Taça de Portugal, com o Pinhelenses a receber o Cinfães Futsal, na Série C, enquanto na Série D o Casal de Cinza defronta em casa o Domus Nostra (Mira) e a Lajeosa do Mondego viaja até Covão do Lobo (Vagos). Os jogos estão agendados para 8 de novembro.