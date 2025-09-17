Português Isaac Nader é campeão do Mundo dos 1500 metros

Isaac Nader sagrou-se esta quarta-feira campeão mundial dos 1500 metros, em Tóquio, no Japão. O meio-fundista português (Benfica) fez uma extraordinária ponta final, ultrapassando vários atletas favoritos, terminando a prova em 3m34s10c, à frente do britânico Jake Wightman ( 3m34s12c) e deixando um pouco mais distante o queniano Reynold Cheruyot (3m34s25c) no último lugar do pódio.

É a primeira medalha para Portugal nestes Mundiais do Japão, sendo que Pedro Pichardo está na final do triplo salto e poderá conquistar nova medalha.