O manteiguense Francisco Moreira foi 11º no Campeonato Nacional de Gravel, que decorreu em Ansião.

A prova com 120 quilómetros contou com a participação dos ciclistas profissionais do pelotão nacional de estrada. «Não foi fácil gerir o andamento. A prova foi muito seletiva e competitiva. O 11º lugar conquistado foi o resultado possível, mas muito gratificante», afirmou, no final, o atleta do Grupo de BTT de Manteigas, que cortou a meta após 4h21m32s. O campeão nacional é Tiago Ferreira, com o tempo de 3h53m30s.

Para Francisco Moreira, o resultado veio reforçar «o esforço que tenho realizado ao longo da temporada, focado, ainda, nas próximas provas que se avizinham». A próxima é a participação, no próximo fim-de-semana, na Taça do Mundo de Gravel, em Girona (Espanha).