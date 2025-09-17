Festival Contradança já começou na Guarda

O público escolar foi o primeiro destinatário do espetáculo de abertura do 16º Contradança – Festival de Dança e Movimento, esta quarta-feira na Guarda.

A Companhia Absurdo apresentou “Frágil”, esta manhã, o grande auditório do TMG. O festival organizado pela ASTA – Associação de Teatro e Outras Artes, com o apoio do município, prossegue na quinta-feira com um debate (18 horas) sobre programação cultural no interior com a participação dos programadores Carla Morgado (Teatro Municipal da Guarda), João Cunha (Teatro Municipal de Bragança) e Rui Eufrázia (Teatro Cine de Gouveia). À noite será apresentado o espetáculo final do projeto “Embalar para Despertar” (21 horas) e, duas horas depois, há dança vertical na Sé Catedral pela companhia argentina Amor Eterno, que apresenta “Volver”. Pelas 23 horas, ainda na Praça Velha, terá início o concerto do “Projeto Inventários”, de Henrique Vilão e Margarida Geraldes.

Esta sexta-feira (21h30) há novamente circo contemporâneo na Praça Luís de Camões, com a criação “Yûgen”, do grupo espanhol La Banda. Nessa noite, a partir das 22h30, a música fica a cargo do projeto A Cantadeira com o concerto “Para voz(es) no feminino”. O Contradança despede-se da Guarda no sábado (21h30) com o espetáculo “Eurodance”, da companhia Ballet Contemporâneo do Norte, no TMG. Já o Teatro Cine de Gouveia tem patente, até 16 de outubro, a exposição “Recicl’arte”, com trabalhos de alunos das escolas da Covilhã, Gouveia e Fornos de Algodres, em que os jovens foram desafiados a criar painéis a partir de materiais não utilizados ou, assumidamente descartados, interpretando obras de pintores relevantes do século XX. O festival prossegue na próxima semana em Gouveia.