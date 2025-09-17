Sp. Covilhã soma segundo ponto frente ao Mafra

Continua a travessia do deserto do Sporting da Covilhã na Liga 3, que permanece no último lugar da Série B após quatro jornadas.

No último domingo, os comandados de José Bizarro concederam um empate sem golos na receção ao Mafra, recém-despromovido da IIª Liga. A partida contou com vários duelos a meio-campo e foi jogada longe das balizas, praticamente sem remates ou lances de perigo. A melhor ocasião de toda a partida surgiu na primeira parte e pertenceu à equipa da casa. Fábio Cruz foi lançado em profundidade, recebeu orientado para a baliza e à saída do guarda-redes tentou o chapéu, mas a bola saiu a rasar o poste.

Tal como nos primeiros 45 minutos, o segundo tempo demonstrou a desinspiração das duas equipas. O covilhanense Gonçalo Loureiro, com um cabeceamento na sequência de um canto, e Niang, do Mafra, numa invasão à área contrária, tentaram adiantar as respetivas equipas no marcador, mas não acertaram no alvo. O empate justifica-se num encontro morno, sem grandes jogadas de interesse, e penaliza o Covilhã, que precisa de ganhar como “do pão para a boca”. Com dois pontos, os serranos continuam no último lugar do grupo com duas derrotas e dois empates, quatro golos sofridos e dois marcados. No sábado, os “leões da Serra” vão a jogo para a Taça de Portugal, defrontando a Ovarense, “carrasco” do Sporting Celoricense na jornada inaugural da prova, em Ovar.