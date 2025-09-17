Desportivo de Gouveia goleado no Campeonato de Portugal

O Desportivo de Gouveia continua sem vencer na Série B do Campeonato de Portugal. No domingo, os campeões distritais da Associação de Futebol da Guarda perderam 4-0 no terreno do Rebordosa, líder do grupo.

A equipa nortenha mostrou porque é considerado um dos favoritos à vitória na série e também à subida à Liga 3, contando já dez pontos em quatro jogos disputados. Os serranos ainda resistiram até aos 44’, quando Pipio inaugurou o marcador. No regresso das cabinas, os locais aumentaram a contagem por Pedro Rego aos 47’. O golo pareceu afetar o conjunto gouveense, que criou poucas jogadas de perigo para o bem organizado último reduto do Rebordosa. O terceiro golo surgiu três minutos depois e pode-se dizer que foi a “machadada” final nas poucas aspirações dos visitantes. Com uma vantagem confortável e com a partida controlada, os nortenhos baixaram o ritmo, mas mantendo o domínio do jogo.

O 4-0 final aconteceu aos 93’, na conversão de uma grande penalidade por Djadjo. A vitória do Rebordosa não sofre contestação e confirmou as lacunas do Desportivo, que ocupa o último lugar da classificação com um ponto, em igualdade com o Anadia. Esta foi a terceira derrota do Gouveia em quatro jornadas, tendo marcado apenas dois golos e sofrido oito. O campeonato para no próximo fim de semana para dar lugar à segunda eliminatório da Taça de Portugal, em que o Gouveia viaja até Rebordelo, no concelho de Vinhais, para defrontar uma equipa que milita no Distrital da Associação de Futebol de Bragança.