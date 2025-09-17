Primeira vitória profissional do ciclista Rafael Barbas

O ciclista de Gonçalo Guarda, Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), obteve na sexta-feira a primeira vitória como profissional ao ser o mais rápido no contrarrelógio individual da Volta à Venezuela.

O corredor de 21 anos concluiu os 8,5 quilómetros em 11m07s, na primeira parte da sexta etapa da prova, em Araure, seguido do venezuelano Winston Maestre e do espanhol Ángel Sánchez, colega de equipa, enquanto César Martingil, também da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, foi quinto classificado. Este ano, Rafael Barbas foi 11º na Volta a Portugal do Futuro, uma das principais provas nacionais de sub23, e 48º na Corrida da Paz, realizada na Chéquia, onde se estreou na seleção nacional do escalão.