Nuno Lemos e André Bernardo no pódio do Estrela Xtreme Triathlon

O NDS Triatlo MRW Guarda subiu ao lugar mais alto do pódio na edição deste ano do Estrela Xtreme Triathlon, realizado no sábado na Serra da Estrela.
A proeza foi da estafeta formada por Nuno Lemos e André Bernardo, que alinhou na prova de “Half Distance” (2 quilómetros a nadar a 1.400m de altitude; 105 quilómetros de ciclismo com 2.600 metros de desnível positivo e 21 quilómetros de atletismo com 900 metros de desnível positivo). A dupla guardense cortou a meta com o tempo de 06h41m22s. Já o triatleta Filipe Saraiva concluiu a “Half Distance” em 06h55m05s, terminando no quinto lugar da geral e terceiro do escalão +35 anos. Por sua vez, Pedro Ribeiro foi 53º da geral e 20° do escalão 36-45 anos na prova de “Starter Distance” (1 quilómetro a nadar, 53 quilómetros a de ciclismo com 1.000 metros de desnível positivo e 15 quilómetros de atletismo com 600 metros de desnível positivo) com o tempo de 05h42m02s.
