Câmara de Belmonte vai construir 30 novas habitações a custos acessíveis

A Câmara de Belmonte lançou o concurso público para a construção de 30 novas habitações, no âmbito do programa de habitação a custos acessíveis das Beiras e Serra da Estrela.

Segundo o anúncio publicado na quinta-feira no “Diário da República”, o procedimento tem um preço base de cerca de 4,5 milhões de euros. O prazo de execução é de nove meses e a apresentação de propostas tem como prazo limite o dia 16. A construção destas habitações irá decorrer na União das Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre.

Recorde-se que, em 2023, a Comunidade Intermunicipal Região das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) celebrou um protocolo com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a reabilitação e construção de 700 imóveis, distribuídos pelos 15 municípios que integram a CIM, num investimento global de 82 milhões de euros. As obras têm que estar concluídas até ao final de dezembro de 2026.