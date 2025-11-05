Torneio Scandibérico em Almeida, Figueira e Pinhel

As seleções juniores femininas (sub18) de andebol de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega têm encontro marcado na região, de 20 a 22 de novembro, para mais uma edição do Torneio Scandibérico.

A competição resulta de uma parceria entre a Associação de Andebol da Guarda, a Federação da modalidade e os municípios de Almeida, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo, que vão receber os jogos deste torneio. O primeiro jogo vai opor a Noruega e Espanha no Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo, no dia 20 (14h30). A seleção portuguesa estreia-se nesse dia, às 20h30, frente à Suécia no Pavilhão Multiusos de Pinhel. O torneio terminará no Pavilhão Municipal da Mêda com o dérbi ibérico entre Portugal e Espanha. O jogo está marcado para as 18 horas.