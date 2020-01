Taça de Honra AF Guarda: Manteigas e Vila Cortês eliminados. Nespereira, da IIª Divisão, apurado

O Nespereira (na foto) é o único sobrevivente do Distrital da IIª Divisão na Taça de Honra da AF Guarda, cujos oitavos de final foram disputados no domingo.

Também os primodivisionários Sp. Mêda, Aguiar da Beira, Gouveia, Vilanovenses, Soito, Vila Franca das Naves e Sp. Vilar Formoso garantiram o apuramento para a eliminatória seguinte. Quem ficou pelo caminho foram o Manteigas e o Vila Cortês do Mondego, vencedor do troféu na época passada. No domingo o Nespereira derrotou em casa o Foz Côa (Iª Divisão) por 2-1 e apurou-se para os quartos de final da prova, tal como o Soito que foi vencer 2-1 ao terreno do Pinhelenses (IIª) e o Vila Franca, que ganhou 2-0 em Almeida. Num dos jogos grandes da eliminatória o Aguiar da Beira foi ganhar 2-1 a Manteigas e afastou o atual segundo classificado do campeonato da Iª Divisão. É uma vitória moralizadora para uma equipa ainda marcada pelo acidente de viação sofrido por parte do plantel a 8 de dezembro e do qual resultaram oito feridos.

Mais disputadas foram as restantes partidas desta jornada da Taça. Vilanovenses e Vila Cortês do Mondego empataram 3-3 e o vencedor “saiu” na lotaria dos penáltis, com a equipa do concelho de Gouveia a marcar três grandes penalidades contra uma da formação da Guarda. O mesmo sucedeu no Trancoso-Mêda, o outro jogo grande da eliminatória cuja igualdade final a uma bola foi desfeita nos penáltis. Aqui, a sorte sorriu ao líder do Distrital da Iª Divisão, que converteu quatro grandes penalidades contra três dos trancosenses. No dérbi do concelho de Gouveia, Paços da Serra (IIª) e Gouveia empataram 2-2, com a equipa da sede do município a levar a melhor nos penáltis com três remates certeiros enquanto a formação da casa esteve de pontaria desafinada.

Também o jogo Sp. Vilar Formoso-Celoricense foi decidido na conversão de grandes penalidades após a igualdade 2-2 registada no final do tempo regulamentar. O emblema da fronteira demonstrou maior serenidade e apurou-se com quatro penáltis concretizados contra dois dos visitantes. Os quartos de final estão agendados para 23 de fevereiro.