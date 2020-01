«Este ano há redução» nas portagens das ex-scut

O anúncio foi feito pelos membros da Plataforma pela Reposição das SCUT na A23 e A25, que esta manhã, em conferência de imprensa, na Covilhã, relataram os resultados da mais recente reunião com o Governo.

De acordo com os responsáveis, neste encontro – que decorreu esta segunda-feira à tarde, em Lisboa – estiveram presentes «três membros do Governo: a Ministra da Coesão Territorial, o secretário de Estado das Infraestruturas e a secretária de estado da Valorização do Interior», explicou José Gameiro, da Associação Empresarial da Beira Baixa, referindo-se a Ana Abrunhosa, a João Delgado e a Isabel Ferreira, respetivamente.

Os dirigentes mostraram-se optimistas relativamente ao trabalho desenvolvido, que envolveu a presença de «dois ministérios», e falam numa «nova forma de abordar a questão das portagens», pelo executivo atual.

«Haverá uma redução ainda este ano e a curto prazo», que deverá ser anunciada «brevemente» pelo poder central, disse Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco, que admitiu não ser ainda conhecida a percentagem da mesma.

