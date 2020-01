Esgrima: Ana Campos em destaque no Circuito Nacional

Ana Campos (Penta Clube da Covilhã) esteve em destaque na segunda jornada do Circuito Nacional de Esgrima de juniores e seniores, que se disputou no último fim de semana na Brandoa (Lisboa).

A covilhanense, ainda cedente, venceu as duas provas da arma de sabre e ganhou novo alento na sua preparação rumo ao Campeonato da Europa agendado para fevereiro. O PCC adianta que a competição de espada foi adiada devido às más condições de prática das pistas, o que inviabilizou a participação de quatro atletas do clube da Covilhã.