Ordem dos Médicos: José Manuel Rodrigues reeleito no Conselho Sub-Regional da Guarda

O médico cirurgião José Manuel Rodrigues foi reeleito na quinta-feira presidente do Conselho Sub-Regional da Guarda da Ordem dos Médicos.

O clínico liderou a única lista a sufrágio e que concorreu sob o lema “Médicos pela Guarda”, tendo obtido 106 votos. Entre as suas prioridades está a realização de reuniões científicas, palestras, tertúlias e outros eventos e «uma maior interligação entre os órgãos regionais e centrais para resolver as questões colocadas pelos colegas do distrito». A nova direção pretende manter e desenvolver as habituais sessões de receção aos novos médicos especialistas e médicos internos no distrito, bem como as cerimónias de atribuição de medalhas dos 25 e 50 anos de inscrição na Ordem. Do programa de ação fazem ainda parte a promoção e realização de ações de sensibilização para a Saúde junto da população.

Na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, a lista liderada por Carlos Cortes também foi reeleita com a sua maior votação de sempre. O médico anestesista liderou uma lista única que obteve 2.515 votos, enquanto em 2017 tinha conseguido 1.883 votos. Carlos Cortes quer tornar a Ordem dos Médicos «ainda mais interventiva e próxima dos médicos e dos doentes. Esta equipa pugnará por uma Ordem inclusiva, interventiva e solidária». A nível nacional, Miguel Guimarães foi reeleito como Bastonário, num sufrágio em que se apresentou como candidato único para liderar esta instituição até 2022.