Sp. Mêda é líder sem derrotas na Iª Divisão

Há um novo líder no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda após oito jornadas. No domingo, o Sp. Mêda, despromovido na época passada do Campeonato de Portugal, assumiu o comando graças à vitória fora de portas frente ao Vilanovenses (12º classificado) por 1-0 e é a única equipa que ainda não perdeu na prova somando 20 pontos.

Os medenses beneficiaram ainda da derrota do Manteigas em Trancoso pela margem mínima, resultado que atirou os serranos para o quarto lugar da classificação. Já os trancosenses são agora segundos com 19 pontos. Nesta jornada destaque para o Fornos de Algodres (8º), que aplicou “chapa 6” na receção ao Estrela de Almeida (14º), que continua sem pontuar e é cada vez mais último. Já o Vila Franca das Naves (6º) foi ganhar 2-0 ao reduto do Sp. Celoricense (11º) e o Gouveia (5º) venceu 2-1 em Aguiar da Beira (9º), que tem tido um arranque de campeonato muito irregular. Em Vilar Formoso, o Sporting local (10º) recebeu e derrotou o Foz Côa (13º) por 3-1 e o Soito (7º) perdeu 1-0 em casa com o Vila Cortês do Mondego (3º), que somou 18 pontos, os mesmos que o Manteigas.

No fundo da tabela, o Sp. Celoricense, o Vilanovenses – ambos com 4 pontos –, e o Foz Côa (3) estão em sérias dificuldades, enquanto o Estrela de Almeida conta oito derrotas nos jogos já disputados, 43 golos sofridos e sete marcados. Este domingo o campeonato dá lugar à pré-eliminatória da Taça de Honra e regressa a 8 de dezembro com as partidas Mêda-Vila Formoso, Trancoso-Soito, Vila Cortês-Fornos, Manteigas-Vila Franca, Gouveia-Vilanovenses, Foz Côa-Celoricense e Almeida-Aguiar da Beira.

Freixo de Numão na frente da IIª Divisão

Na IIª Divisão disputou-se a segunda jornada, com o líder Freixo de Numão a vencer 2-1 na receção ao Nespereira e o Pinhelenses a derrotar o Paços da Serra por 3-0. Já o Guarda FC estreou-se na prova com um empate caseiro a uma bola com o Sp. Sabugal. Folgou o Casal de Cinza. O campeonato secundário também para e estará de volta a 8 de dezembro com as partidas Nespereira-Paços da Serra, Pinhelenses-Guarda e Casal de Cinza-Freixo de Numão, folgando o Sp. Sabugal.

Este domingo joga-se a pré-eliminatória da Taça de Honra da associação, tendo sido sorteados os jogos Guarda FC (IIª Divisão)-Vila Cortês do Mondego (Iª), Vilanovenses (Iª)-Fornos de Algodres (Iª), Casal Cinza (IIª)-Almeida (Iª), Sabugal (IIª)-Foz Côa (Iª) e Pinhelenses (IIª)-Freixo de Numão (IIª). Onze equipas (Soito, Mêda, Trancoso, Vilar Formoso, Aguiar da Beira, Paços da Serra, Celoricense, Vila Franca das Naves, Manteigas, Nespereira e Gouveia) ficaram isentas e passaram diretamente para a primeira eliminatória do troféu, agendada para 19 de janeiro. A final da Taça de Honra jogar-se-á a 16 de maio em local a designar.