Fundão é o município do ano da zona Centro

O Fundão foi distinguido como “Município do Ano 2019”, pela Universidade do Minho na categoria zona Centro (mais de 20 mil habitantes).

O concurso, que reconhece «boas práticas em projetos implementados pelos municípios como impactos assinaláveis nas vilas, cidades e no território, na economia e na sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou sustentabilidade», distinguiu o projeto “Centro para as Migrações do Fundão”. Esta iniciativa consiste no desenvolvimento de políticas e estratégias para o acolhimento de migrantes.

Até à data o Fundão já acolhe pessoas de 57 nacionalidades diferentes para viver e trabalhar no concelho, segundo relatou o presidente da autarquia, Paulo Fernandes. A gala de entrega de prémios decorreu no Mosteiro de Arouca (distrito de Aveiro), no passado dia 15 de novembro.