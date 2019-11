Ricardo Gomes e Vítor Santos dominam Invernal na Guarda

A Guarda foi palco (no domingo) de mais uma edição da Invernal de BTT, uma das mais carismáticas maratonas da região organizada pelo Clube de Montanhismo local e pela autarquia, no âmbito da celebração do Dia da Cidade.

Alinharam à partida cerca de 300 participantes, que foram poupados pela meteorologia e tiveram à escolha três percursos em torno da cidade mais alta: um passeio de 25 quilómetros, uma meia maratona de 40 e a maratona GPS com 65 quilómetros. Nesta distância o vencedor foi Ricardo Gomes (Lamigroup Casa Benfica Castro Daire), que cortou a meta após 2h24m29s, menos 41 segundos que o segundo classificado, Nuno Ribeiro (UCVN Famalicão/ CC Avidos). Marco Martins (Clube de Ciclismo da Guarda) foi terceiro em 2h32m04s. Nas senhoras houve apenas duas inscritas, com Paula Ferreira (Lobos do Pedal/ Dom Pipas) e Janet Correia (Clube Benfeita/ Aldeia de Xisto) a terminarem com o mesmo tempo de 3h46m36s. Na meia maratona ganhou destacado Vítor Santos (Demos BTT) em 1h30m47s, à frente de Daniel Couto (Bandarra’s Clube de Ciclismo de Trancoso), que cortou a meta com a marca de 1h40m32s. Luís Venâncio (CC Guarda) completou o pódio em 1h41m05s. Nesta distância Patrícia Arrais (CCDR Colmeal da Torre) foi a melhor das senhoras em 2h09m34s, seguida de Carla Ferreira (Vinhos Vale Zias Bike Team) e Lúcia Fonseca (Bandarra’s Clube de Ciclismo de Trancoso), respetivamente segunda e terceira classificadas com as marcas de 2h28m04s e 2h34m52s.