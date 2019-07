Perícia: Jorge Almeida vence em Castelo Rodrigo

Jorge Almeida (Volkswagen Polo) dominou por completo o Slalom/ Sprint de Castelo Rodrigo, realizado no fim de semana em Figueira de Castelo Rodrigo.

O líder do Nacional de Perícias venceu as duas provas da sexta jornada do campeonato organizadas pelo Clube Escape Livre, com o apoio do município. No sábado, o slalom foi disputado por 22 pilotos, com Jorge Almeida a superiorizar-se a António Borges (Lotus) e a António Alexandre (Mini). No domingo, 27 pilotos alinharam na modalidade de perícia e Jorge Almeida esteve novamente em destaque. António Alexandre foi segundo e António Borges terceiro.