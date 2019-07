Nicolas Matias pontua para o ranking mundial de Esgrima

Nicolas Matias, atirador do Penta Clube da Covilhã, participou no Campeonato do Mundo de Seniores de Esgrima, que decorreu na semana passada em Budapeste (Hungria).

O atleta competiu na arma de sabre e esteve em bom plano ao conquistar a 83ª posição da geral, num total de 162 atletas. Na fase de poules o luso-descendente com raízes familiares na Covilhã obteve três vitórias e três derrotas, o que lhe garantiu o acesso à fase de eliminatórias. Neste nível Nicolas Matias venceu o espanhol Andrés Caballero por 15-9 e seguiu para o Q64, onde perdeu contra o romeno Alin Badea por 15-2. Contudo, graças a este desempenho, o esgrimista renovou o estatuto de atleta de Alto Rendimento e conquistou três pontos no ranking mundial FIE. Na semana anterior, Nicolas Matias já tinha representado Portugal nas Universíadas de Verão, realizadas em Nápoles (Itália), tendo obtido o 36º lugar entre 70 atletas na modalidade de sabre.