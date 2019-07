Izandro Pereira vence Open “Cidade da Guarda”

O manteiguense Izandro Pereira venceu no sábado o Iº Open Secrets “Cidade da Guarda”, prova do Campeonato Distrital de Ténis Amador Ergovisão.

A nona jornada contou com a participação de 14 jogadores de vários concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco. O tenista de Manteigas ganhou o torneio principal e somou o sexto troféu da época ao derrotar na final o Rodrigo Gomes, de 20 anos e natural de Vilar Formoso, por 2-0. Com este resultado, Izandro Pereira consolidou a liderança do Distrital. Já no torneio de consolação o guardense Paulo Sousa venceu o covilhanense Luis Vaz na “negra”, com os parciais de 10-7 no terceiro set. Os dois torneios femininos previstos não foram disputados em virtude de apenas se ter inscrito uma senhora, Cláudia Vaz, da Guarda, que competiu no quadro geral e misto da competição, que contou com o apoio do município. O próximo torneio do Circuito ERGOVISÃO está agendado para este sábado em Fornos de Algodres, podendo as inscrições, que são gratuitas, ser efetuadas em www.tenisguarda.blogspot.pt .