Marco Macedo sagra-se campeão nacional de Master 40

O covilhanense Marco Macedo (Saertex Portugal/Edaetech) venceu, no domingo, a prova de Master 40 do Campeonato Nacional de Cross Country Olímpico (XCO), que decorreu no Souto Santa Maria (Guimarães).

O atleta assumiu a frente da corrida na primeira das cinco voltas da prova e nunca mais perdeu a liderança, tendo cortado a meta isolado com 20 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Marco Macedo era o principal favorito depois de ter ganho esta época duas das três provas da Taça de Portugal e de ter conquistado nos últimos anos as medalhas de prata e de bronze. «Estou muito satisfeito por conquistar este título há muito desejado. Arranquei para a prova super motivado e decidi atacar logo na primeira volta e surpreender os meus adversários. Felizmente foi a tática certa», disse o novo campeão no final da prova.