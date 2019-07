Dois detidos por posse ilegal de arma em Celorico da Beira

Foram ontem detidos dois homens de 40 e 32 anos, por posse ilegal de arma, no concelho de Celorico da Beira.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda abordaram duas viaturas, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, e verificaram que «em ambas, junto ao banco do condutor, se encontravam dois bastões artesanais. De imediato, os suspeitos foram detidos e as armas apreendidas», de acordo com comunicado do Comando Territorial da GNR da Guarda.

A ação de fiscalização realizada tinha em vista precisamente a deteção de armas e estupefacientes.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.